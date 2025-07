Verlobung von Kelly Osbourne & Sid Wilson: Nur Sharon war eingeweiht

Am Samstag, den 5. Juli, verabschiedete sich Ozzy Osbourne mit einem letzten Black-Sabbath-Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham von der Bühne und bekam prompt Familienzuwachs – also quasi. Denn mitten im Backstage-Trubel ging Slipknot-DJ Sid Wilson vor Tochter Kelly Osbourne auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Die britische Rock-Legende zeigte sich sichtlich glücklich für seine Tochter. Mama Sharon Osbourne war angeblich als Einzige eingeweiht und verrät nun: Der Antrag war seit Monaten geplant – und Ozzy ernsthaft überrascht.

Erlaubnis wurde schon vor drei Monaten erfragt

Die Überraschung war also geglückt. Weder Kelly Osbourne noch ihr Vater wussten von Wilsons Plan, nur Sharon Osbourne hatte den Überblick, wie sie nun „TMZ“ offenbarte. Sie verriet dort auch, dass der DJ sie bereits vor drei Monaten um Erlaubnis gebeten habe, ihren Sprössling heiraten zu dürfen. Vor etwa drei bis vier Monaten habe er ihr außerdem erzählt, dass er den Antrag bei Osbournes letztem Auftritt machen wolle. „Es war das perfekte Ende für die perfekte Show“, schwärmte die Mutter und machte direkt klar, was sie sich jetzt wünschen würde: „Noch mehr Babys!“ Die beiden haben bereits einen gemeinsamen Sohn.

Im Folgenden würden Sharon und Ozzy Osbourne eine romantische Feier zu Ehren des verlobten Paares planen, so Kelly Osbournes Mutter gegenüber „TMZ“.

Heiratsantrag wurde emotional

Am Tag nach dem Konzert teilte Kelly Osbourne auf Instagram ein Video des Antrags. Die Caption dazu: „Oh, und das ist gestern passiert!“ In dem Clip ist Wilson – umringt von Familie und Freund:innen – zu sehen. Dann beginnt er seine Rede mit den Worten: „Kelly, du weißt, dass ich dich mehr liebe als alles andere auf der Welt …“ – und dann wird er vom sarkastischen Kommentar ihres Vaters unterbrochen. Ozzy nur: „Verpiss dich, du heiratest nicht meine Tochter!“ Der Raum bricht daraufhin in Gelächter aus, Kelly Osbourne inklusive. Sid Wilson lässt sich in dem Video von Ozzy Osbournes Einwurf aber wohl nicht irritieren und macht einfach weiter mit den Worten: „Nichts würde mich glücklicher machen, als den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Kelly, willst du mich heiraten?“ Dann ist zu sehen, wie der 48-jährige US-DJ auf die Knie geht, einen Ring aus der Tasche holt und die 40-jährige Britin dazu ihr Ja-Wort abgibt. Die anschließende Umarmung erscheint lang und emotional. Mutter Sharon Osbourne und Bruder Jack Osbourne jubeln mit.

Der Heiratsantrag auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu Kelly Osbourne und Sid Wilson

Seit 2022 sind Kelly Osbourne und Sid Wilson offiziell ein Paar. Ein gemeinsamer Sohn kam im selben Jahr zur Welt. Auf Social-Media-Kanälen bezeichnet Kelly Osbourne ihren Partner immer wieder als ihren „Seelenverwandten“ und „besten Freund“. Kennengelernt und angefreundet haben sich die beiden bereits 1999 beim Ozzfest.