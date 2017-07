Video: Linkin Parks letztes Konzert mit Chester Bennington

Am Donnerstag ist Chester Bennington in Los Angeles gestorben. Der 41-Jährige erhängte sich in seinem Haus, er hinterlässt sechs Kinder. Fans und Kollegen trauern, die Motive für seinen Freitod sind bisher noch nicht bekannt.

Bandkollege Mike Shinoda hat sich auf Twitter bestürzt gezeigt, ein längeres Statement der Band Linkin Park wird laut Shinoda zeitnah folgen. Linkin Park haben im Frühjahr das Album ONE MORE LIGHT veröffentlicht, zuletzt befanden sie sich auf Tournee.

Das letzte Konzert des verstorbenen Sängers fand am 6. Juli in Birmingham statt. Ein Fan hat einen Mitschnitt der letzten zwei Songs auf YouTube hochgeladen, die Chester Bennington für seine Fans gesungen hat. Als Zugabe spielten Linkin Park „Papercut“ und „Bleed It Out“.

Das Video dazu könnt Ihr Euch hier anschauen:

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich – auch anonym – an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/111 01 11.