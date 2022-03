Video & Stream: Moderat veröffentlichen neuen Song „Easy Prey“

Moderat haben einen weiteren neuen Track veröffentlicht. „Easy Prey“ ist nach „Fast Land“ die zweite neue Single des Berliner DJ-Trios. Das dazugehörige Album MORE D4TA soll am 13. Mai 2022 erscheinen. Der Vorgänger III kam 2016 heraus.

In einer Pressemitteilung heißt es, der Text zu „Easy Prey“ sei bereits entstanden, bevor Sascha Ring (Apparat), Gernot Bronsert & Sebastian Szary (Modeselektor) die Arbeit am neuen Album begannen und sei daher das „einzige Stück des Albums, das im Gegenzug zu den restlichen Tracks nicht die ‚großen Themen‘ unserer Zeit zum Gegenstand hat, sondern einen emotionalen Zustand beschreibt.“ „Easy Prey“ handele von der Liebe. Davon, dass „man sich durch Zweisamkeit auch immer in eine Art der Abhängigkeit begibt und im Falle des Protagonisten in eine ungesunde Form davon.“

Von Mitte Mai bis Dezember 2022 kommen MODERAT auch live auf die Bühnen zurück. Für Leipzig und Köln sind zwei Premierenshows geplant.

MODERAT LIVE AUF TOUR 2022:

18.05.2022 Leipzig, Werk2

19.05.2022 Köln, Carlswerk

03.09.2022 Berlin, Parkbühne Wuhlheide

29.10.2022 Offenbach am Main, Stadthalle Offenbach

11.11.2022 Zurich, X-TRA

12.11.2022 Stuttgart, Wagenhallen

13.11.2022 Hamburg, Zeltphilharmonie

12.12.2022 Wien, Gasometer

14.12.2022 München, Zenith



Alle Tourtermine und Tickets findet ihr auch auf der Website ihres Labels.