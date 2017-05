Dass es der Herbst sein würde, wusste man schon. Bereits vor einem Monat nannte Noel Gallagher bei Radio X den November als Erscheinungstermin, nun gab er in der Radiosendung von John Kennedy das konkrete Datum bekannt: “It’s coming out on the 9th of November, so I’ve been told.”

IT'S READY! Posted by Radio X on Sunday, May 28, 2017

Gallagher, der scheinbar immer unzählige Songs in der Pipeline hat, war sich noch vor wenigen Jahren sicher, er würde ein Album nach dem anderen in kürzester Zeit raushauen. Nun ist es doch nicht ganz so inflationär geworden: Seit CHASING YESTERDAY sind zumindest über zwei Jahre vergangen, zwischen den Werken Nummer eins und zwei lagen immerhin vier Jahre. Das dritte Soloalbum, das er mit David Holmes gemeinsam produziert, soll bereits im Juni fertig geworden sein.

Doch man kann nicht von Noel sprechen und von Liam schweigen. So wie es aussieht, wird Noels Platte nun einen Monat nach Liams Soloalbum AS YOU WERE erscheinen und die beiden vermutlich in einen typisch Gallagher’schen Brüderkonkurrenzstreit manövrieren.

Am 2. Juni wird schon mal Liams Single “Wall Of Glass” veröffentlicht.

Konfliktpotenzial gab es bereits genug am vergangenen Wochenende. Noel feierte ein riesiges Fest zu seinem 50. Geburtstag. Mit dabei waren Damon Albarn, Bono und Madonna – Liam war nicht eingeladen. Nachdem er sich zunächst darüber aufregte und Noel als “potato” bezeichnete, fand er dann doch noch nahezu nette Worte.

Happy 50th rkid stay young LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 29, 2017