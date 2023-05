Ed Sheeran in Berlin: Immersive Ausstellung „The Subtract Experience“

Vom 5. bis 7. Mai 2023 können Fans im Lighthouse Berlin in das neue Album SUBTRACT eintauchen.

Ed Sheeran hat sich für die anstehende Veröffentlichung seines Albums „-“ (SUBTRACT) etwas Besonderes einfallen lassen: Von 5. bis 7. Mai 2023 öffnet die Ausstellung „The Subtract Experience“, bei der Fans in das neue Werk als immersives Erlebnis eintauchen und so aktiv Teil der Musik werden können.

Wie das funktioniert: Im „Lighthouse of Digital Art“ in Berlin Friedrichshain kann man sich für eine Stunde mittels bildgewaltiger Videoprojektionen, Visuals und Klängen in den neuen Longplayer einfühlen.

Öffnungszeiten, Location, Einlass

Der Einlass ist kostenlos. Für den Besuch sollte etwa eine Stunde eingeplant werden. Der letzte Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Ende möglich.

Öffnungszeiten:

05. Mai von 15 bis 20 Uhr

06. Mai von 14 bis 21 Uhr

07. Mai von 12 bis 20 Uhr

Das Lighthouse befindet sich in der Revaler Straße 99 in 10245 Berlin, direkt auf dem RAW-Gelände.

Mehr über „-“ (Subtract) von Ed Sheeran

Auf der Platte kehrt der 32-jährige Musiker zu seinen Singer-Songwriter-Wurzeln zurück. Die 14 neuen Songs nahm er im Februar 2022 auf. Als Co-Songwriter und -Produzent wirkte Aaron Dessner (The National) mit. Bisher wurden die Singles „Eyes Closed“ und „Boat“ veröffentlicht.