Ozzy Osbourne: Alle Details zum Trauermarsch in Birmingham

In Erinnerung an Osbourne nehmen Fans in Birmingham am Mittwoch (30. Juli) öffentlich Abschied.

Am Mittwoch, den 30. Juli, findet in Birmingham ein öffentlicher Trauermarsch für den verstorbenen Ozzy Osbourne statt. Die Stadt ehrt damit eine ihrer bekanntesten Persönlichkeiten. Der Sänger war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Prozession beginnt um 13 Uhr britischer Zeit und führt über die Broad Street im Zentrum Birminghams.

Vorbei an Ozzy-Erinnerungsorten

Der Leichnam des ehemaligen Black-Sabbath-Frontmanns wird im Rahmen der Prozession zur Black Sabbath Bridge gebracht. Dort haben bereits Tausende Fans Blumen und Botschaften niedergelegt. Die Brücke und eine Bank zu Ehren der Band gelten seit ihrer Einweihung als bedeutende Erinnerungsorte in der Stadt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Osbourne machte Birmingham bekannt

Begleitet wird der Zug für Ozzy Osbourne in Birmingham von der lokalen Band Bostin’ Brass. Die eigentliche Beisetzung findet im privaten Rahmen statt. Wie der Oberbürgermeister der Stadt, Zafar Iqbal, gegenüber der „BBC“ erklärt, wolle die Stadt „einem der größten Künstler, die Birmingham hervorgebracht hat“, die letzte Ehre erweisen. Osbourne habe nicht nur die Stadt, sondern auch den Stadtteil Aston international bekannt gemacht.

Die Broad Street wird ab 7 Uhr morgens am 30. Juli für den Verkehr gesperrt. Auch Bus- und Straßenbahnlinien werden tagsüber umgeleitet. Nach der Veranstaltung soll der Betrieb wieder regulär aufgenommen werden.

Fans nehmen Abschied

Seit der Nachricht über Osbournes Tod sind zahlreiche Fans aus dem In- und Ausland zur Black Sabbath Bridge gereist. Dort liegt ein öffentliches Kondolenzbuch aus, in das bereits viele Menschen persönliche Worte eingetragen haben, darunter auch Oberbürgermeister Iqbal. Er sprach von großer Dankbarkeit gegenüber der Familie Osbourne, die das Gedenken unterstützt habe.

Bewegende Worte seiner ehemaligen Bandmitglieder

Auch seine ehemaligen Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward haben bereits öffentlich Abschied genommen. Gitarrist Tony Iommi teilte auf Instagram mehrere Bilder, darunter ein altes Foto von Osbourne in jungen Jahren sowie eines, auf dem sich die beiden umarmen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In der Bildunterschrift schreibt er: „Ich kann es einfach nicht glauben! Mein lieber, lieber Freund Ozzy ist nur wenige Wochen nach unserem Konzert im Villa Park verstorben.“