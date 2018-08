Während „Wonderwall“: Liam Gallaghers Fans heben Rollstuhlfahrer über die Menge

Liam Gallagher im Emirates Old Trafford in Manchester am 18. August 2018

Für den 30-jährigen Michael Reynolds, der nach einem Motorradunfall in einen Rollstuhl sitzt, dürfte Liam Gallaghers Konzert in Manchester am vergangenen Samstag, den 18. August, unvergesslich gewesen sein.

Ein VIP-Platz über der Menge

Von dort aus habe er allerdings nichts sehen können – und dann seien seine Freunde auf die Idee gekommen, ihn über die Menschenmenge zu heben. Plötzlich seien rund 20 Menschen da gewesen, die halfen, und Reynolds hatte den besten Platz, den man sich nur vorstellen kann.

Twitter-Posts zeigen Bilder und Videos der Szene, die dadurch noch emotionaler wirkt, dass Gallagher in dem Moment Oasis‘ größten Hit „Wonderwall“ sang:

Nothing sums up Liam Gallagher at the cricket ground more than a wheelchair user crowd surfing. pic.twitter.com/rSgkqqNtOO — JB x (@What_Jack_Said) August 19, 2018

This was the incredible moment a man in a wheelchair was lifted up above the crowds for #Wonderwall at @liamgallagher's gig on Saturday night! 👏 pic.twitter.com/xohvD2W1It — Hits Radio (@hitsradiouk) August 22, 2018

Liam twittert, trinkt und isst mit seinen Fans

Liam Gallagher meldete sich später auf Twitter selbst zu Wort und nannte die Hilfsbereitschaft der Zuhörer „biblisch“.

Respect to the lads at my concert for giving Michael Reynolds the best view in the house BIBLICAL BEHAVIOUR as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 22, 2018

Am nächsten Tag reiste Gallagher zurück nach London, um mit ein paar überraschten Fans im Staffordshire Pub abendzuessen.