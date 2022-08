Noel Gallagher bekommt im Ibiza-Urlaub „Wonderwall“ vorgesungen

Ein Popstar kommt nie zur Ruhe. Als Noel Gallagher mit seiner Familie auf Ibiza in einem Restaurant saß, hatte jemand eine Überraschung für den Musiker auf Lager. „Wonderwall“ war plötzlich über die Lautsprecher zu hören und alle Gäste sangen laut mit. Gallagher war das alles ziemlich peinlich.

Mit den Zeilen „Today is gonna be the day that they’re gonna throw it back to you“ fängt „Wonderwall“ an. So war es dann auch für Songschreiber Noel Gallagher. Die Aufnahmen von der spontanen Einlage in dem Restaurant landeten natürlich sofort auf Twitter. Sowohl Angestellte des Restaurants als auch Gäste klatschten mit.

When you find Noel Gallagher in Ibiza… 📹 melisse2211 pic.twitter.com/jSEwA15rFb — Oasis Mania Fanpage (@oasismania_uk) July 31, 2022

Im Video wirkt Gallagher ein bisschen wie ein Geburtstagskind, das nicht so richtig weiß, wie es auf die „Happy Birthday“-Gesänge reagieren soll. Der Kopf des 55-Jährige lief rot an, schließlich klatschte er höflich und war offensichtlich froh, dass der Moment vorbei ist.

Dass man das auch anders machen kann, bewies übrigens einst Bruder Liam beim Urlaub in Malta…

