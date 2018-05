Rick steigt aus: „The Walking Dead“ verliert Hauptdarsteller Andrew Lincoln

Foto: AMC. All rights reserved.

Sinkende Quoten, Streit hinter den Kulissen und jetzt das: „The Walking Dead“ verliert nach der kommenden 9. Staffel seinen Hauptdarsteller Andrew Lincoln. Dies fand die in der Regel sehr gut informierte US-Seite „Collider“ heraus, in Deutschland berichtete zuerst der „Rolling Stone“ darüber.

Der für „The Walking Dead“ zuständige Sender AMC plane demnach fortan, dass Co-Star Norman Reedus zum Gesicht der Serie befördert werden soll, eine höhere Vergütung soll ihn langfristig an die Show binden, deren achte Staffel erst vor wenigen Wochen endete. „The Walking Dead“-Fans reagieren in den sozialen Medien schockiert über den Ausstieg Lincolns, sie befürchten den kompletten Identitätsverlust der Zombie-Serie.

Der Cast verschwindet

Auch interessant „The Walking Dead“: Stuntman nach Sturz am Set gestorben 2018 wurde überraschend und wohl auch ohne personelle Not der jugendliche Darsteller Chandler Riggs aus der Serie geschrieben, obwohl Riggs eigentlich weiterhin Teil der Geschichte sein wollte. Mit dem Abgang Lincolns steht „The Walking Dead“ bald fast ohne Ursprungscast da, der Natur einer Zombie-Apokalypse folgend sind viele Fanlieblinge bereits gestorben. Dazu ist mit Lennie James einer der wichtigsten Darsteller zur Spin-off-Serie „Fear the Walking Dead“ gewechselt.

Die neuen Episoden der Serie werden gerade gedreht und im Herbst erscheinen. Sky strahlt die Serie in Deutschland aus.