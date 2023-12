Wanda: Schlagzeuger Valentin Wegscheider verlässt Band

Erst kürzlich kündigte die Band ihr neues Album ENDE NIE an. Jetzt verlässt der Drummer die Gruppe.

Valentin Wegscheider verkündet mit einem Instagram-Post seinen Austritt aus der österreichischen Band Wanda. Der Schlagzeuger nannte für seinen Austritt private Gründe. Vor allem getroffen haben ihn der Verlust seines Vaters und der seiner Tante. Die Gruppe würde sich laut seiner Aussage in beidseitigem Einvernehmen von einander trennen.

Valentin Wegscheiders Instagram-Statement:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ist aber nicht das erste Mal, dass der Drummer die Gruppe verlässt. Vor dem Durchbruch mit dem Album AMORE (2014), verließ er Wanda, die sich darauf folgend als Schlagzeuger Lukas Hasitschka dazu holten. Nach dem Hasitchka 2020 dann auch bekannt gab, die Band verlassen zu wollen, entschied Wegscheider sich dazu, sich wieder hinter den Drums zu setzen. Drei Jahre nach seinem Comeback zieht er sich jetzt wieder zurück – wohl vor allem, um sich auf sich selbst zu konzentrieren.

Tour-Start ohne festen Schlagzeuger?

2024 geht es für die Österreicher auf Tour, dazu verkündeten sie noch den Release einer neuen Platte. Am 07. Juni 2024 erscheint ihr mittlerweile sechstes Album ENDE NIE. Wer bei der kommenden Tour und dem nächsten Konzert von Wanda am 22. Dezember in der Wiener Stadthalle die Drumsticks in die Hand nehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Wanda live 2024 – Konzerttermine im Überblick

29.10.2024 Leipzig, Haus Auensee

30.10.2024 Hamburg, edel-optics Arena

01.11.2024 Berlin, Max-Schmeling-Halle

02.11.2024 Bielefeld, Lokschuppen

04.11.2024 Stuttgart, Liederhalle Beethoven-Saal

05.11.2024 Köln, Palladium

07.11.2024 Wiesbaden, Schlachthof

08.11.2024 Würzburg, Posthalle

09.11.2024 München, Olympiahalle