MUSIKEXPRESS präsentiert: Wanda auf Hallentour 2024

Es geht weiter mit Rock’n’Roll und Amore: Wanda gehen im Oktober und November 2024 auf Tour.

„Wenn Marco Wanda im Studio arbeitet, denkt er das Stadion mit“, heißt es von ME-Autorin Rebecca Spilker einmal in einer Albumreview. Und klar: Wanda haben sich mit ihren Live-Künsten längst einen Namen gemacht. Grund genug für die Band, um mal wieder nachzulegen.

Auch 2024 geht es für die Österreicher auf Tour. Los geht’s am 29. Oktober in Leipzig, sieben Gigs folgen bis das Konzertfinale am 09. November in München stattfinden wird. Wir präsentieren die gesamte Hallentour.

Wanda live 2024 – Konzerttermine im Überblick

29.10.2024 Leipzig, Haus Auensee

30.10.2024 Hamburg, edel-optics Arena

01.11.2024 Berlin, Max-Schmeling-Halle

02.11.2024 Bielefeld, Lokschuppen

04.11.2024 Stuttgart, Liederhalle Beethoven-Saal

05.11.2024 Köln, Palladium

07.11.2024 Wiesbaden, Schlachthof

08.11.2024 Würzburg, Posthalle

09.11.2024 München, Olympiahalle

Tickets

Karten für die Hallentournee können hier geshoppt werden.