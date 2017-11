Wanda zeigen ihr neues Video zur Single „Lascia mi fare“

Dass Wanda ein Faible für Bella Italia haben, ist altbekannt: Bei AMORE fing diese Faszination an, ging bei BUSSI fröhlich weiter und auch NIENTE kommt nicht ohne Querverweis nach Italien aus. „Lascia mi fare“, also zu deutsch „Lasst mich machen“ (korrekterweise müsste es ja eigentlich „Lasciami fare“ heißen, aber die Band hat sich bestimmt was dabei gedacht), heißt die dritte Single aus dem aktuellen Album.

Nach einem Roadtrip im „Tschick“-Style im Video zu „0043“ und einem gefallenen Engel namens Marco Wanda im „Columbo“-Clip folgt nun in ähnlicher Ästhetik das Video zu „Lascia mi fare“. Gitarrist Manuel Poppe spielt Gitarre auf den Straßen Wiens und Marco Wanda dreht sich im Kreis und steckt am Ende in Handschellen, der Tod reitet ein Bike – oder so ähnlich. Wenn so die Wiener-Nächte von Wanda ausfallen, scheinen sie tatsächlich unvergesslich zu sein.

Seht hier das neue Video von Wanda:

Im Videoclip von Regisseur Florian Senekowitsch taucht auch der Fährmann aus BUSSI- und AMORE-Zeiten wieder auf – und das ist sicherlich nicht der einzige Griff in die Referenz-Kiste in diesem Video. Wir dekodieren fleißig weiter! Alles werden wir wohl nie verstehen. Das müssen uns die Jungs von Wanda in Ruhe bei einem Bierchen und Schnaps erklären. Irgendwann mal.

Mit dem im Oktober erschienenen Album NIENTE im Gepäck gehen Wanda im Frühjahr 2018 auf Tour.

Wanda auf NIENTE-Tour 2018 – alle Termine auf einen Blick

12.03.2018 Würzburg | Posthalle

13.03.2018 Wiesbaden | Schlachthof

15.03.2018 Hannover | Capitol

16.03.2018 Köln | Palladium

17.03.2018 Berlin | Max-Schmeling-Halle

20.03.2018 München | Zenith

21.03.2018 Dortmund | Phoenixhalle

23.03.2018 Lingen | Emsland Arena

24.03.2018 Hamburg | Sporthalle

01.04.2018 Zürich | Halle 622

03.04.2018 Fürth | Stadthalle

04.04.2018 Stuttgart | Beethoven Saal

07.04.2018 Wien | Stadthalle

11.04.2018 Ravensburg | Oberschwabenklub

13.04.2018 Leipzig | Haus Auensee

14.04.2018 Innsbruck | Dogana

19.05.2018 Graz | Kasematten