Weezer kündigen neues Album „OK Human“ an

Eigentlich warten Weezer-Fans noch sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des ursprünglich für 2020 geplanten, neuen Studioalbums VAN WEEZER. Nun verkündete die Band über ihre sozialen Netzwerke eine Überraschung: Vor VAN WEEZER erscheint noch ein weiteres Studioalbum.

Der neue Longplayer soll OK HUMAN heißen und am 29. Januar 2021 erscheinen. Am 21. Januar veröffentlicht die Band die erste Single des Albums – ein Stück namens „All My Favorite Songs“. Das Album soll zwölf Songs haben und unter anderem auf limitiertem Vinyl erscheinen. Auch das Cover-Artwork lassen Weezer bereits sehen.

Hold on to your hard drives 💾 OK Human, the new album, arrives 1/29

„All My Favorite Songs” the first song from the album will be out this Thursday, 1/21 at 12am ET.

Limited vinyl will be available for pre-order on https://t.co/7LaRP9HTTb then too pic.twitter.com/V7eCr5FUi3

— weezer (@Weezer) January 18, 2021