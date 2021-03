Weitere Missbrauchs-Vorwürfe gegen T.I. und seine Frau

ME-Hotlist

Das sind die vielversprechendsten Newcomer*innen 2021

Wenigstens auf eine Sache kann man sich in Monaten der Ungewissheit noch verlassen: ganz viel frische Musik fürs laufende Jahr in unserer Hotlist. Wie wird Pop 2021 klingen? Wer sind die besten neuen Bands und Künstler*innen? Ein paar Antworten auf diese Fragen haben wir hier versammelt: Arlo Parks zum Beispiel mit ihrem super-empathischen Alltagsbeobachtungs-Pop. Die neue Postpunk-Coolness von Dry Cleaning. Oder das freaky Genre- und Identitäts-Verwirrspiel von Shygirl. Pop war selten so bunt.