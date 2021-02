T.I. und seiner Frau wird mehrfacher Missbrauch vorgeworfen

T.I. und seine Frau Tameka ‚Tiny‘ Harris sehen sich aktuell mit heftigen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Die Aktivistin und ehemalige Freundin des Paares Sabrina Peterson veröffentlichte unautorisierte Privatnachrichten von Frauen, die berichten, von T.I. und dessen Frau sexuell missbraucht worden zu sein. In einem ausführlichen Statement reagierte der Rapper nun auf die Anschuldigungen.

In einem Instagram-Post auf ihrem Kanal „theglamuniversity“ erzählte Peterson von einer Situation, bei der T.I. ihr im Beisein ihrer Kinder eine Waffe an den Kopf gehalten haben soll. Damals wäre sie nicht zur Polizei gegangen, doch nun sei sie bereit an die Öffentlichkeit zu treten, um für die zahlreichen Opfer des Ehepaares zu kämpfen. Des Weiteren adressierte sie die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Bottoms, und fragte, wie es möglich sei, eine Person, die Frauen schikaniere, als Sprachrohr für die dort lebende Community einzusetzen. Wie genau es zu dem Bruch zwischen Sabrina Peterson und dem Paar kam, ist nicht bekannt.

Als Beweise für ihre Ausführungen veröffentlichte Peterson nach und nach anonymisierte Nachrichten vermeintlicher Opfer. Die teils sehr verstörenden Berichte drehen sich unter anderem um erzwungenen Drogenkonsum, Freiheitsberaubung und Vergewaltigung. Dazu kamen Berichte von älteren Vorfällen, bei denen der Rapper minderjährige Fans nach Konzerten unter Drogen gesetzt und missbraucht haben soll. Andere Stimmen berichten, dass vor allem die Ehefrau des Musikers junge Frauen gezwungen haben soll, MDMA zu nehmen, um sie gefügig zu machen. Aktuell sei Peterson wohl auf der Suche nach diesen Frauen, um eine Enthüllungs-Dokumentation im Stil von „Surviving R.Kelly“ zu drehen.

TW!!! Rape, drugging, abuse, etc

/T.I. And Tiny’s ex friend (instagram: theglamuniversity)came out with her own story of abuse from them yesterday. Since then, 19 others have also come forward. Here are some of them. Some of the victims being as young as 15 years old. pic.twitter.com/pR0rUN7WSW

— Maya Angelique? (@moneyymaya) January 28, 2021