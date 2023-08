Wenn ihr The 1975 mögt, könnten euch auch diese 5 Bands gefallen

Wenn ihr den Sound von The 1975 mögt, empfehlen wir hier fünf Acts, die euch auch gefallen könnten.

1. Big Thief

Diese vierköpfige Indie-Band aus New York hat bereits einiges an Aufmerksamkeit gewonnen — und das ganz zurecht. Ihre Lieder tauchten auf den Soundtracks mehrerer Filme und Serien auf und im Jahr 2020 wurden sie sogar in der Kategorie „Bestes Alternative-Album“ für einen Grammy nominiert. Sängerin und Mitgründerin Adrianne Lenker bezaubert besonders mit einer sanften aber tiefgreifenden Stimme, beweist aber im neusten Track von Big Thief, dass sie auch anders kann. „Vampire Empire“ verbindet lyrische Kunst mit experimentellen Vocals und ist zweifellos eine interessante Stil-Entwicklung der Band.

Besondere Empfehlungen: Simulation Swarm, Vampire Empire, Shark Smile

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. milk.

Die Musik dieser irischen Vier-Mann-Gruppe ist genau für diejenigen richtig, die die Synth-Pop-Sounds von NOTES ON A CONDITIONAL FORM lieben. Auf Spotify haben ihre Lieder bis zu sechs Millionen Streams — auf den wohlverdienten Durchbruch warten sie jedoch noch.

Besondere Empfehlungen: I Might Bore You., I Hate The Way You’re Looking At Me Lately, Always On Time

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. yin

Ihr sucht nach upbeat Elektropop-Songs, die euch an „The Sound“, „Girls“ und „Love Me“ erinnern? Dann hört euch gerne mal yin an. Die dreiköpfige Band aus Atlanta verbindet klassische Indie-Vocals und satirisch-gesellschaftskritische Lyrics auf eine Art, die zwar dem Stil von The 1975 ähnelt, aber dennoch einen eigenen Sound kreiert.

Besondere Empfehlungen: Cool Online, Trauma, If You Don’t Mind

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. The Japanese House

Die Musik der Elektropop-Künstlerin Amber Mary Bain dürfte Fans von The 1975 eigentlich ganz gut gefallen. Dem stimmt auch Matty Healy zu, denn 2015 und 2016 war Bain der Opening-Act für seine Band. Selbst heute kollaboriert The Japanese House noch mit Healy und seinem Drummer George Daniel, so auch zuletzt bei ihrem neusten Album IN THE END IT ALWAYS DOES. Aber auch allein kann sie sehr gut stehen, mit träumerischen Vocals und einzigartigen Synth-Sounds.

Besondere Empfehlungen: Pools To Bathe In, Still, Sunshine Baby

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

5. The Haunting

Alternative Indie aus New Jersey — diese Band schweift unter den Empfehlungen vermutlich am meisten vom typischen The-1975-Sound ab, dennoch sind wir überzeugt, dass Fans von Healys Band auch hier etwas zum Lieben finden werden. The Haunting ist ein Passion Project von drei US-Amerikanern, die gemeinsam einen neuen und interessanten Klang ins Indie-Genre bringen.

Besondere Empfehlungen: peachy, killjoy, hummingbird

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

(Bonus: Für die Fans, die den Sound von „People“ nicht gehasst haben — dürfen wir „Gods“ von Sleep Token empfehlen?)