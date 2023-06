Rina Sawayama beschwert sich live über Matty Healy von The 1975

Die Sängerin richtet auf der Bühne klare Worte gegen Matty Healy.

Rina Sawayama hat beim Glastonbury Festival Matty Healy von The 1975 während ihres Auftritts kritisch adressiert. Während sie auf der Bühne ihren Song „STFU!“ über dem Riff von Korns „Blind“ vorstellte, sagte Sawayama: „Ich habe genug von meinen Mikro-Aggressionen. Heute Abend geht das direkt an den weißen Mann, der sich ,Ghetto Gaggers‘ ansieht und sich in einem Podcast über Asiaten lustig macht … ich habe genug!“

Damit dürfte die 32-jährige, in Japan geborene Singer-Songwriterin Matty Healy gemeint haben. Wie „Stereogum“ berichtet, hat sich dieser im Februar nämlich in einer (mittlerweile gelöschten) Episode des „Adam Friedland Show“-Podcasts über seinen eigenen Porno-Geschmack lustig gemacht: Er sprach darüber, dass er sich auf „Ghetto Gaggers“ (Porno-Plattform, die sich auf die Erniedrigung von PoC konzentriert) angesehen habe, wie jemand „einfach brutal behandelt“ wurde.

Friedland und sein Co-Moderator Nick Mullen versuchten in dieser Podcast-Folge anschließend, die ethnische Zugehörigkeit des Rappers Ice Spice zu erraten und imitierten abfällig chinesische, japanische und hawaiianische Akzente. Healy soll sich zwar nicht an den spöttischen Imitationen beteiligt haben, aber er lachte mit den Podcast-Moderatoren mit.

Sawayama sagte auf der Glastonbury-Bühne zudem, „der weiße Mann“ würde auch noch ihre „Masterings besitzen“ – damit dürfte sie darauf anspielen, dass sie und The 1975 beide bei Dirty Hit unter Vertrag sind. Einem Label, bei dessen Muttergesellschaft Healy von 2018 bis April 2023 Chef war.

Die Sängerin stand beim Glastonbury auch mit Elton John bei dessen letztem UK-Auftritt auf der Bühne. Ihr aktuelles Album, HOLD THE GIRL, erschien 2022.