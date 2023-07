Wet Leg: Ex-Mitglied beschwert sich über angeblich fehlenden Song-Credit

Ex-Mitglied Doug Richards stört es, dass seine angeblichen Beiträge zur Band nicht gewürdigt werden.

Als früheres Mitglied der Indie-Rockband Wet Leg stört sich Doug Richards am jetzigen Erfolg der Gruppe. So soll Richards nicht nur keine Erwähnung bei zwei Songs bekommen haben, an denen er angeblich mitwirkte, sondern auch der Bandname wäre von ihm und keine:r würde darüber sprechen.

Im Gespräch mit der britischen „The Times“ gab Doug Richards an, dass er an zwei Liedern der Band mitgeschrieben habe. Dabei soll es sich um „Oh No“ und „Too Late Now“ handeln, die auf dem Grammy-prämierten, selbstbetitelten Debütalbum erschienen. „Ich fürchte mich davor, das Thema anzusprechen. Aber ich habe [bei den Songs] mitgeschrieben, und sie sind auf dem Album. Also sollte ich schon dafür Anerkennung bekommen“, beschwerte sich Richards gegenüber der Tageszeitung.

Außerdem behauptet Richards, dass der Bandname von ihm stamme. Rhian Teasdale und Hester Chambers von Wet Leg führen dessen Ursprung auf die Zusammenführung zweier Emojis zurück. Auch ein Slang-Begriff von ihrer Heimat, Isle of Wright in Großbritannien, soll für den Namen verantwortlich sein. Laut Richards sei Wet Leg seine Idee gewesen. Er und ein einige seiner Freund:innen hätten über die Jahre hinweg „beknackte“ Bandnamen gesammelt, und einer davon sei eben jener gewesen.

Richards gönnt Wet Leg den Aufstieg nicht

Doug Richards war bis 2019 Mitglied von Wet Leg. Seine Zeit bei der Indie-Band endete aber, nachdem die siebenjährige Beziehung zur Sängerin Rhian Teasedale zerbrach. Heute blickt er mit viel Gram auf seine Ex-Band sowie Ex-Freundin zurück: „Ich denke immer: ‚Warum musste des denn ein Nummer-Eins-Album werden? Hätte es nicht Nummer 4 oder so sein können?‘“, gab er im Interview an und dass es für ihn „knifflig“ wäre, sich für Teasdales Erfolg zu freuen.

Wet Leg sind gerade auf Tour und durften sich auf dem Coachella Festival 2023 über prominente Unterstützung von Dave Grohl freuen. Außerdem sind sie als Opening-Act mit Harry Styles auf seiner „Love On Tour 2023“-Tournee unterwegs. Am 5. und 6. Juli eröffnen sie für Styles in der Frankfurter Commerzbank Arena. Karten sind nicht mehr verfügbar.