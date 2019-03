Whitney präsentieren auf drei Deutschland-Konzerten neue Songs

Mit ihrem Debüt LIGHT UPON THE LAKE haben Whitney 2016 bewiesen, dass mit ihnen definitiv zu rechnen ist – auch mit wenig suchmaschinenoptimiertem Namen. Der leichtfüßige Soundentwurf zwischen Sunshine-Pop und Country beförderte die US-Band in so manche Bestenliste und wurde auch von uns zum Album der Woche gekürt.

Trotz sommerlichen Klängen gründeten Gitarrist Max Kakacek (vormals Smith Westerns) und Schlagzeuger/Sänger Julien Ehrlich die Band mitten in einem strengen Winter in Chicago. Mittlerweile haben Whitney Tour-Erfahrung auf der ganzen Welt gesammelt, nur in Sachen neuer Musik hielten sie sich seit ihrem letzten Albumrelease bedeckt. Nur so viel: neue Songs sind in der Mache. „Auch wenn sich der Sound etwas ändern wird, bleibt der Grundcharakter der Musik doch der gleiche“, klingt es im Pressetext konspirativ an.

Im November kommen Whitney für drei Shows nach Deutschland und werden erstmalig Einblicke in ihren neuen Output geben. Musikexpress präsentiert die Konzerte.

Kooperation

Whitney in Deutschland – präsentiert von Musikexpress: