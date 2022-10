„Wie zwei normale Väter“: Vanilla Ice erinnert sich an sein letztes Gespräch mit Coolio

„Er sagte mir, wie sehr er seine Kinder vermisste, wie großartig sie sind und wie viel Zeit er für seine Karriere aufgeben musste, ohne sie dabei zu sehen“, so Vanilla Ice in dem Video.

Die beiden Rapper traten zuletzt am 23. September in Cypress , Texas, im Rahmen ihrer „I Love The 90s“- Show auf. Dort schien alles in Ordnung mit Coolio zu sein . Er kam auf die Bühne, rappte und freestylte etwas, sprach mit dem Publikum und performte insgesamt 45 Minuten.