Will Smith: „Der Prinz von Bel-Air“ feiert Comeback als Spin-off-Serie

Anfang Oktober 2019 brachte der Schauspieler Will Smith eine neue „The Fresh Prince of Bel-Air“-Modelinie auf den Markt. Nun stellt sich heraus, dass dies kein Anfall von akuter Nostalgie war, sondern etwas Größeres dahinter stecken könnte.



Amerikanischen Medienberichten zufolge produziert der Schauspieler momentan zusammen mit seiner Produktionsfirma eine Spin-off-Serie zu „Der Prinz von Bel-Air“.

In einem Bericht des „Hollywood Reporter“ über den 51-jährigen Smith, in dem es vorrangig über die vielen geschäftlichen Zeige handelt, denen der Schauspieler in Hollywood nachgeht, kommt an einer Stelle zutage, dass er mit seiner Produktionsfirma neben einigen Filmen momentan auch eine Spin-off-Serie der berühmten 90er-Sitcom drehe.

Still, Smith has one foot firmly in the traditional film and TV space. In addition to producing Smith-fronted film projects, Westbrook is developing a Fresh Prince of Bel-Air spinoff series (he still earns hefty royalties from the 1990s NBC sitcom, now licensed to air in 193 territories).