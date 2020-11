Foto: NBC via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Eine Reunion, die 90er-Kinder sicherlich freuen wird: Die Familie Banks aus „Der Prinz von Bel-Air“ kommt, 30 Jahre nach der Premiere der ersten Folge der Serie, wieder im Original-Studio zusammen – und natürlich ist auch der Fresh Prince Will Smith mit von der Partie. Jetzt wurde ein emotionaler Trailer zu dem HBO Max-Special veröffentlicht. Das TV-Format soll am 19. November 2020 zunächst auf den amerikanischen Streaming-Plattformen ausgestrahlt werden.

Seht hier den Trailer:

The Fresh Prince of Bel-Air Reunion Trailer auf YouTube ansehen

Die Kultserie rund um die Familie Banks aus Bel-Air und ihren Ziehsohn Will aus Philadelphia startete am 6. September 1990 auf NBC. Das Jubiläum wurde nun zusammen mit dem Original-Cast der Serie vor laufender Kamera zelebriert. In dem TV-Special scheint es allerdings nicht nur lustig, sondern auch sehr emotional zu werden. So geht es unter anderem um den verstorbenen Schauspiel-Kollegen James Avery (Onkel Phil), der ein echter Publikumsliebling war und auch einen großen Einfluss auf Will Smiths Entwicklung als Schauspieler hatte. Alle sonst beannten Schauspieler:innen werden dabei sein und es kann sogar mit einem Überraschungsauftritt gerechnet werden. Im Trailer ist außerdem viel Making-of-Material aus den sechs Jahren Serienproduktion zu sehen.

Die legendäre Bel-Air-Mansion kann übrigens aktuell auf Airbnb gebucht werden. In einem gemeinsamen Video führten Will Smith und DJ Jazzy Jeff durch die Luxus-Villa. Außerdem soll der Schauspieler an einem Spin-off der Kultserie arbeiten.

I Put The Fresh Prince Mansion on Airbnb (HOUSE TOUR) auf YouTube ansehen

Die Serie „Der Prinz von Bel-Air“ lief von 1990 bis 1996 und begleitete den jungen Will aus Philadelphia, der bei seinen Verwandten in Bel-Air einzieht und sich an ein Leben in hohen Kreisen gewöhnen muss. Für Will Smith bedeutete die Serie der Start einer erfolgreichen Hollywood-Karriere.