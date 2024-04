Coachella: Will Smith performt live mit J Balvin „Men in Black“ (Video)

Ein smart durchchoreografierter Überraschungsmoment samt XL-Alienkopf.

Während eines Auftritts von J Balvin auf dem Coachella-Festival am Sonntagabend (14. April) marschierte kurzerhand Sänger und Schauspieler Will Smith auf die Bühne. Mit Sonnenbrille und schwarzem Anzug legte der 55-Jährige eine überraschende „Men in Black“-Performance für die Zuschauer:innen hin.

„Here come the men in black“

1997 landete Will Smith mit „Men in Black“, dem Titeltrack zum gleichnamigen Kinofilm, einen Hit. Der Streifen spielte in den USA 250 Millionen US-Dollar ein und zog drei Fortsetzungen nach sich. In der Reihe jagen die Polizisten James Edwards und Kevin Brown als Agent J und Agent K außerirdische Bösewichte – und zwar immer im Anzug.

Vor einer wie Außerirdische gekleidete Tanzcrew und einem übergroßen Alien-Kopf rappte Smith gemeinsam mit J Balvin seinen ikonischen Song. Der krönende Abschluss des Auftritts: J Balvin wurde von zwei als Agenten verkleideten Tänzerinnen weggezerrt. Will Smith griff daraufhin zum sogenannten „Blitzdings“ und richtete es als Gag in Richtung Publikum. Denn: Das „Blitzdings“ wird im Film dazu verwendet, jegliche Erinnerungen an Aliens bei Bürger:innen auszulöschen. Die Coachella-Crowd sollte wohl auch glauben, dass es sich hierbei nicht um ein reales Erlebnis gehandelt haben könnte …

Mitschnitt des „Men in Black“-Live-Moments:

Mehr Überraschungsmomente beim Coachella

Neben Will Smith sorgten auch Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Shakira, Paris Hilton und Kesha für Überraschungsauftritte auf dem Coachella. Das erste Wochenende fand mit einem Auftritt von Doja Cat sein Ende. Das zweite Festival-Wochenende startet am 19. April.