EM: National-Elf von Will Smith und Martin Lawrence angefeuert

Ilkay Gündoğan und Antonio Rüdiger waren Sprachtrainer der „Bad Boys“.

„Einer geht noch, einer geht noch rein!“ und „Ohhhh, wie ist das schön“ sind Fangesänge, die man von den deutschen Tribünen kennt. Selten hört man die Parolen von Amerikanern – schon gar nicht von so bekannten. Bei den US-Sängern handelt es sich diesmal um niemand geringeren als die „Bad Boys“ Will Smith und Martin Lawrence.

Beigebracht gekriegt haben die beiden Schauspieler die Jubelrufe von den Nationalspielern İlkay Gündoğan und Antonio Rüdiger. Smith und Lawrence stimmten im Chor an, nachdem sich Gündoğan und Rüdiger mit einer Gesangseinlage ebenfalls als Fans erkenntlich machten: „Bad Boys, Bad Boys, what Bad boys, bad boys, what are you gonna do? What are you gonna do when they come for you?“, trällerte Antonio Rüdiger in einem Instagram-Video.

„Bad Boys“ meistern (fast) alle Fangesänge

Will Smith und Martin Lawrence mussten sich gleich dreifach unter Beweis stellen. So folgte auf den ersten Ruf „Ohhh, wie ist das schön“ der Chant „Einer geht noch, einer geht noch rein“ – begleitet von kleiner Tanzeinlage der beiden Bad Boys. Die beiden ersten Jubelrufe haben die beiden gemeistert, durch den amerikanischen Akzent würden sie auf der Fanmeile gar nicht auffallen: Sie klingen wie lallende Deutsche. Als letztes mussten sich die Mimen den Fangesang „Auf geht’s Deutschland schießt ein Tor“ singen. Wenn man ein Auge zudrückt, haben sie auch diesen perfektioniert. Streng genommen könnte man sagen, die Performance klang eher nach „Auf geht’s Deutschland, schi scha scho…“

„Bad Boys: Ride or Die“ kommt in die Kinos

Derzeit befinden sich Will Smith und Martin Lawrence auf großer Promo-Tour für den vierten Teil von „Bad Boys“. Für die Premiere am Montagabend (27. Mai) im Zoopalast Berlin kamen die Hollywood-Stars extra angereist. Ab dem 05. Juni ist der Film in den Kinos zu sehen.

Darum geht es:

In den Nachrichten sehen Mike und Marcus durch Zufall einen Beitrag über den im dritten Teil ermordeten Captain Howard. Dieser wird beschuldigt, jahrelang mit Drogenhändlern zusammengearbeitet zu haben. Die Bad Boys sind sich sicher: Ihrem ehemaligen Boss wird fälschlicherweise etwas angehängt. Sie machen es sich zur Mission, seinen Namen reinzuwaschen und die Verschwörung aufzuklären – und begeben sich auf eine Reise voller Action.