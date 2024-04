So verblüfft ist Joe Biden von Gesangseinlage eines Lana-Del-Rey-Fans

Während er mit „Summer's in the air and baby, heaven's in your eyes“ angeträllert wird, hält er die Hand des Sängers.

„Danke, Präsident Biden, dass ich für Sie singen durfte“, betitelt TikTok-Star Harry Daniels sein neuestes Video. In dem Clip trägt er dem US-Präsidenten Joe Biden bei einer öffentlichen Veranstaltung ein Teil des Liedes „National Anthem“ von Lana Del Rey vor. Biden ist sichtlich verblüfft von der Gesangseinlage, hält jedoch lächelnd Daniels‘ Hand.

Biden verwirrt aber höflich

„Tell me I’m your National Anthem / Red, white, blue is in the sky / Summer’s in the air and baby, heaven’s in your eyes“, singt Daniels dem 81-Jährigen vor. Dieser ist zurzeit auf Wahlkampf-Tournee und schüttelt zahlreichen potenziellen Wähler:innen die Hand. Diese Interaktion dürfte er jedoch so schnell nicht vergessen. „Er weiß nicht mal, was da gerade geschieht“, schreibt ein Nutzer bei TikTok zu dem Mitschnitt. Trotzdem nimmt sich der US-Präsident die Zeit und hört sich das Geträllere bis zum Ende an.

Seht hier die Mini-Performance für Biden:

Harry Daniels bekannt für seine Gesangseinlagen

Harry Daniels hat auf TikTok 993.000 Follower:innen. Es scheint, als zähle es zu seinen Hobbys, Stars in der Öffentlichkeit einen besonderen Song live darzubieten. In seiner Videokategorie, die Daniels „My Amazing Performances“ nennt, befinden sich bereits 54 Clips dieser Art. So hat er bereits Jada Pink Smith mit dem Stück „No role modelz“ von J. Cole überrumpelt, als diese ein Gebäude verließ. Er entschied sich für die Zeilen „I want a real love, […] that Jada and that Will love“. Das Timing dürfte kaum schlechter gewesen sein: Jada und Will Smith gaben zu diesem Zeitpunkt, Oktober 2023, ihre Trennung bekannt.

Mit der Showeinlage für Biden hat Daniels seine bisherigen Darbietungen nochmal übertroffen. Das Video zählt nach zwei Tagen Veröffentlichung bereits 14,2 Millionen Aufrufe.