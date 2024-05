Lady Gaga gesteht, trotz Covid fünf Konzerte gespielt zu haben

Die Sängerin trat 2022 im Rahmen ihrer „Chromatica Ball“-Tour auf, obwohl sie Corona hatte.

Lady Gaga veröffentlicht einen Konzertfilm zu ihrer „Chromatica Ball“-Tour 2022, der ihren Auftritt im Dodgers Stadium in Los Angeles im September 2022 dokumentiert. Mit dem Werk „Gaga Chromatica Ball“ gibt die Sängerin einen Einblick hinter die Kulissen der Tour. Bei der Premiere des Konzertspecials verriet die 38-Jährige nun, fünf der zwanzig Shows gespielt zu haben, obwohl sie Covid hatte.

Lady Gaga wollte „Fans nicht im Stich lassen“

Am Donnerstag (23. Mai) feierte Lady Gagas Konzertfilm „Gaga Chromatica Ball“ Premiere in Los Angeles. Als die Popsängerin Fragen zum Werk beantwortete, verriet sie, dass sie trotz Corona auf der Bühne stand. Sie hätte die Shows nicht absagen und so ihre Fans enttäuschen wollen, begründete die Musikerin ihr Verhalten: „Und ich sah es auch so, dass die Fans sich jeden Tag, wenn sie zur Show kamen, in Gefahr brachten.“ Gaga habe ihr Team über das positive Ergebnis informiert und hervorgehoben, dass niemand bei den besagten Gigs arbeiten müsse, wenn er oder sie sich damit nicht wohlfühlt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fans haben geteilte Meinungen

Nachdem Lady Gaga publik machte, dass sie trotz Covid-Erkrankung auf die Bühne ging, reagierten einige Fans via X auf das Geständnis. Während sich einige User:innen empört über das Verhalten der Sängerin zeigten und es als „unverantwortlich“ bezeichneten, konnten einige andere die Entscheidung nachvollziehen, da sie zu dem Zeitpunkt geimpft gewesen sein soll und die Konzerte wieder stattfinden durften.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Keine neue Musik

Die „Chromatica Ball“-Tournee umfasste 20 Shows in Asien, Nordamerika und Europa von Juli bis September 2022. Im Fokus der Show stand ihr sechstes und seither letztes Studioalbum CHROMATICA, dass 2020 veröffentlichte wurde. Während Gaga noch keine Pläne für neue Musik bekannt gegeben hat, wird sie als nächstes ihr Debüt als Harley Quinn an der Seite vom Joker (gespielt von Joaquin Phoenix) in „Folie à Deux“ geben, der am 3. Oktober 2024 Premiere in Deutschland feiert.

„Gaga Chromatica Ball“ wird erstmals am 25. Mai auf „HBO“ in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt. Ein Tag später können sich Fans in Deutschland den Konzertfilm auf Prime Video anschauen oder ihn ab dem 11. Juni über Max streamen.