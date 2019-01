Wirsindmehr und ECHO-Aus: Eure Ereignisse des Jahres 2018

Foto: Getty Images. All rights reserved.

Bereits Ende Dezember präsentierten wir mit unseren 50 Platten des Jahres die einzig wahre Bestenliste des Musikjahres 2018.

>>> Der große Jahresrückblick 2018 auf musikexpress.de <<<

Seitdem wurde viel diskutiert über die Wahl unserer Redakteure und Autoren und bereits der Blick nach vorne geworfen – schließlich kommen 2019 eine ganze Menge Alben, auf die wir uns freuen können.

Kooperation

Grund genug also, 2018 endlich hinter uns zu lassen – doch nicht, bevor wir auch Euch, unsere wirklich wertgeschätzten Leser und Kritiker, zu Wort kommen lassen. Denn auch dieses Mal habt Ihr fleißig am ME Pop Poll teilgenommen – und uns mit dem ein oder anderen Ergebnis überrascht. Im Großen und Ganzen sind wir aber ziemlich im Reinen mit Euren Favoriten ;-).

Eure Bestenlisten wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb Vorhang auf für die Favoriten unserer Leser – viel Spaß damit!

Ereignis des Jahres 2018:

1. (Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der) Fußball-WM

2. „Wir sind mehr“-Konzert in Chemnitz

3. Der Jahrhundertsommer

4. Merkels Rücktrittsankündigung

5. Brexit

6. Hambacher Forst

7. Trump

8. Abschaffung des „Echo“

9. Royal Wedding

10. Abstieg des HSV

