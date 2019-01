Von Tocotronic bis The 1975: Das sind Eure 20 Platten des Jahres 2018

Foto: Universal / Michael Petersohn. All rights reserved.

Bereits Ende Dezember präsentierten wir mit unseren 50 Platten des Jahres die einzig wahre Bestenliste des Musikjahres 2018.

>>> Der große Jahresrückblick 2018 auf musikexpress.de <<<

Seitdem wurde viel diskutiert über die Wahl unserer Redakteure und Autoren und bereits der Blick nach vorne geworfen – schließlich kommen 2019 eine ganze Menge Alben, auf die wir uns freuen können.

Grund genug also, 2018 endlich hinter uns zu lassen – doch nicht, bevor wir auch Euch, unsere wirklich wertgeschätzten Leser und Kritiker, zu Wort kommen lassen. Denn auch dieses Mal habt Ihr fleißig am ME Pop Poll teilgenommen – und uns mit dem ein oder anderen Ergebnis überrascht. Im Großen und Ganzen sind wir aber ziemlich im Reinen mit Euren Favoriten ;-).

Eure Bestenlisten wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb Vorhang auf für die Favoriten unserer Leser – viel Spaß damit!

Album des Jahres 2018

4. International Music – Die besten Jahre

5. Kamasi Washington – Heaven And Earth

6. Low – Double Negative

7. DJ Koze – Knock Knock

8. Drangsal – Zores

9. MGMT – Little Dark Age

10. Die Nerven – Fake

11. The Good, The Bad & The Queen – Merrie Land

12. Sophie Hunger – Molecules

13. Suede – The Blue Hour

14. Paul McCartney – Egypt Station

15. Feine Sahne Fischfilet – Sturm & Dreck

16. Mitski – Be The Cowboy

17. Julia Holter – Aviary

18. Jack White – Boarding House Reach

19. Elvis Costello & The Imposters – Look Now

20. The 1975 – A Brief Inquiry Into Online Relationships

