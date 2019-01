Von Strunk, Obama und den Beastie Boys: Das sind Eure Bücher des Jahres 2018

Foto: WireImage, L. Cohen. All rights reserved.

Bereits Ende Dezember präsentierten wir mit unseren 50 Platten des Jahres die einzig wahre Bestenliste des Musikjahres 2018.

Seitdem wurde viel diskutiert über die Wahl unserer Redakteure und Autoren und bereits der Blick nach vorne geworfen – schließlich kommen 2019 eine ganze Menge Alben, auf die wir uns freuen können.

Kooperation

Grund genug also, 2018 endlich hinter uns zu lassen – doch nicht, bevor wir auch Euch, unsere wirklich wertgeschätzten Leser und Kritiker, zu Wort kommen lassen. Denn auch dieses Mal habt Ihr fleißig am ME Pop Poll teilgenommen – und uns mit dem ein oder anderen Ergebnis überrascht. Im Großen und Ganzen sind wir aber ziemlich im Reinen mit Euren Favoriten ;-).

Eure Bestenlisten wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb Vorhang auf für die Favoriten unserer Leser – viel Spaß damit!

Buch des Jahres 2018:

1. Adam Horovitz & Michael Diamond: Beastie Boys Buch

2. Sebastian Fitzek: Der Insasse

3. Heinz Strunk: Das Teemännchen

4. Michelle Obama: Becoming – meine Geschichte

5. Marc-Uwe Kling: Die Känguru-Apokryphen

6. Leonard Cohen: Die Flamme – The Flame

7. Stephen King: Der Outsider

8. Robert Seethaler: Das Feld

9. Thomas Hüetlin & Udo Lindenberg: Udo

10. Maxim Biller: Sechs Koffer

