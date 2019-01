Mit Rammstein, Tool, The Cure und Die Ärzte: Eure musikalischen Hoffnungen für 2019

Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

Bereits Ende Dezember präsentierten wir mit unseren 50 Platten des Jahres die einzig wahre Bestenliste des Musikjahres 2018.

Seitdem wurde viel diskutiert über die Wahl unserer Redakteure und Autoren und bereits der Blick nach vorne geworfen – schließlich kommen 2019 eine ganze Menge Alben, auf die wir uns freuen können.

Grund genug also, 2018 endlich hinter uns zu lassen – doch nicht, bevor wir auch Euch, unsere wirklich wertgeschätzten Leser und Kritiker, zu Wort kommen lassen. Denn auch dieses Mal habt Ihr fleißig am ME Pop Poll teilgenommen – und uns mit dem ein oder anderen Ergebnis überrascht. Im Großen und Ganzen sind wir aber ziemlich im Reinen mit Euren Favoriten ;-).

Eure Bestenlisten wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb Vorhang auf für die Favoriten unserer Leser – viel Spaß damit!

Musikalische Hoffnung für 2019:

1. Tool

2. Nick Cave And The Bad Seeds

3. The Cure

4. Rammstein

5. Bilderbuch

6. Bruce Springsteen

7. Vampire Weekend

8. Die Ärzte

9. The Rolling Stones

10. Beirut

