Die 50 besten Platten des Jahres 2018

Matador/Beggars/Indigo (VÖ: 2.3.)

„The first time I tasted somebody else’s spit I had a coughing fit“ – na, Mahlzeit. Ein Album, das schon mit den ersten Zeilen in die Vollen geht. Nach außen gestülptes Inneres dieser Art wird musikalisch ja meist nur von einer Akustikklampfe als Gegengewicht begleitet. Nicht so bei dieser US-Singer/Songwriterin. Bereits eingangs zitiertes „Night Shift“ wandelt sich zur Mitte in eine donnernde Grunge-Hymne, die Verletztheit weicht Sarkasmus: „In five years I hope the songs feel like covers, dedicated to new lovers“. HISTORIAN ist das, was Rock’n’Roll schon lange nicht mehr war: ehrlich, mitreißend und gut überlegt. Stephan Rehm Rozanes

