Wo Win Butler nach dem Berlin-Konzert von Arcade Fire noch auflegen wird

Am kommenden Sonntag geben Arcade Fire ein ausverkauftes Konzert in der Berliner Wuhlheide. Es ist nach ihrer Show in Köln am 16. Juni das zweite und wahrscheinlich vorerst letzte Konzert, das sie in unmittelbarer Veröffentlichungsnähe ihres neues Albums EVERYTHING NOW geben.

Ihr habt Tickets für Arcade Fires Konzert und wisst noch nicht, wo Ihr danach den Abend ausklingen lassen sollt? Oder, schlimmer: Ihr habt keine Tickets, würdet die Band oder Teile von ihr trotzdem gerne live erleben? In beiden Fällen hätten wir eventuell einen Tipp für Euch: Es gibt da einen Club in Berlin, der gerade damit Werbung macht, dass Arcade-Fire-Sänger Win Butler dort nach seiner Show mit Arcade Fire auflegen wird.

„Following the band’s show on July 2, Win Butler of Arcade Fire will head over to ACUD to DJ. Molly Nilsson and Linda Lee of Berlin Community Radio are also booked to DJ“, schrieb uns ein Booker, auf der entsprechenden Veranstaltungsseite auf Facebook wird dies bestätigt: „Shameless/Limitless proudly presents a summer’s night of Everything Now spread over the grounds of ACUD MACHT NEU with DJs“, heißt es da. Win Butler legt demnach dort, im Club ACUD MACHT NEU in der Veteranenstraße in Berlin-Mitte, unter seinem tatsächlich bekannten DJ-Pseudonym Windows 98 auf. Außerdem werden „Maybe some surprises too“ angekündigt und eine Warnung gleich mitgegeben: „Limited capacity — plan accordingly.“

Die Details zu „Everything Now“ von Arcade Fire

Zuletzt veröffentlichten Arcade Fire ein Video zu „Creature Comfort“, einem neuen Song mit wichtiger Botschaft. „Creature Comfort“ war nach dem Titeltrack „Everything Now“ der zweite neue Song aus Arcade Fires kommendem Album EVERYTHING NOW. Der Nachfolger von REFLEKTOR aus dem Jahr 2013 erscheint am 28. Juli 2017 und wurde von Arcade Fire selbst zusammen mit Thomas Bangalter (Daft Punk) und Steve Mackey (Pulp) produziert, Co-Produzent war Markus Dravs (Kings Of Leon, Coldplay, Florence + the Machine, Mumford & Sons). Die Aufnahmen fanden in den Boombox Studios in New Orleans, Sonovox Studios in Montreal und im Gang Recording Studio in Paris statt.

Für die weiteren Details zitieren wir aus der Pressemitteilung:

„Das neue Album ist die erste Veröffentlichung der Band im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit der globalen Medien- und E-Commerce-Plattform Everything Now.“

„Alle Vorbesteller erhalten den Song als Sofort-Download, auch bei allen Streaming-Diensten ist “Everything Now” ab sofort verfügbar. Das Album erscheint als CD, Kassette und (schwarzem) Vinyl – in zwanzig verschiedenen Artwork-Varianten mit dem Albumtitel in zwanzig verschiedenen Sprachen. Darüber hinaus ist eine limitierte exklusive “Night”-Verpackungsvariante der CD und der (farbigen) Vinyl-Ausgabe erhältlich.“

Ihre ebenfalls angekündigte „Infinite Content“-Tour führt Arcade Fire im Herbst quer durch Nordamerika, unter anderem werden Wolf Parade, Broken Social Scene, Angel Olsen, Phantogram, Preservation Hall Jazz Band und Grandmaster Flash im Vorprogramm auftreten. Zwei Konzerte in Deutschland kündigten Arcade Fire ebenfalls an.

