Woodkid kommt Ende 2020 und Anfang 2021 auf Deutschlandtour

Sieben Jahre nach seinem Album THE GOLDEN AGE präsentierte uns Woodkid Ende April mit „Goliath“ endlich einen ganz neuen Song. Jetzt hat der französische Musiker eine Tournee angekündigt, die am 5. November 2020 in Wiesbaden starten und am 23. Januar 2021 in Berlin zu Ende gehen soll. Alle Termine im Überblick:

Woodkid live

05.11.2020 – Wiesbaden, Schlachthof

21.01.2021 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

22.01.2021 – Hamburg, Sporthalle

23.01.2021 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

Tickets gibt es hier und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Auf der Tournee sollte Woodkid außerdem jede Menge neue Musik zum Besten geben. Schließlich machte er im Rahmen der neuen Single-Veröffentlichung auch Hoffnung auf ein ganzes Album, das noch 2020 erscheinen soll. Genauere Infos gab es bisher dazu aber nicht.

Der ehemalige Musikvideo-Regisseur Yoann Lemoine kreierte schon Clips zu Katy Perrys Single „Teenage Dream“ (2010) und Lana Del Reys Song „Born To Die“ aus dem Jahr 2011. Mit seiner ersten Platte, THE GOLDEN AGE, konnte er sowohl kommerziellen Erfolg erzielen als auch Kritiker*innen begeistern und Preise abräumen. Insgesamt verkaufte sich das Album mehr als 800.000 Mal weltweit, er erhielt Platin-Auszeichnungen in Frankreich sowie Deutschland und wurde zweifach für den Grammy nominiert.

Zwar schaffte er mit seinem Debüt den Durchbruch, aber daraufhin zog er sich aus dem Solomusikgeschäft für eine ganze Weile zurück. Untätig blieb er aber nicht – er arbeitete mit Nicolas Ghesquière von Louis Vuitton zusammen, schrieb Musik für das New York City Ballett und schuf den Original-Soundtrack zu dem Film „Desierto – Tödliche Hetzjagd“, der im Jahr 2015 im Rahmen des Toronto Internation Film Festivals Premiere feierte.