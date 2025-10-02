Ex-Wu-Tang-Clan-Managerin Eva Ries im Interview: „Eine Sekunde länger & wir wären tot“

Berq im Videointerview: „Ich komme erstmal gar nicht mehr nach Hause“

Die frühere Managerin vom Wu-Tang Clan hat uns von ihrer Zeit mit der Gruppe berichtet, in der kein Tag dem anderen glich

Es ist eigentlich ein ganz normaler Nachmittag in Berlin, als ich Eva Ries treffe. Eine Frau, die fokussiert ist, die sofort Ruhe in den Raum bringt – und die zugleich das Gefühl vermittelt, alles im Griff zu haben. Das Interview läuft dann auch fast wie von selbst. Kaum eine Antwort ohne Anekdote, kaum ein Satz ohne Geschichte. Man merkt schnell: Diese Frau hat den Wu-Tang Clan nicht einfach gemanagt, sie hat ihn gelebt.

Jeder Tag eine Überraschung

Nach Nirvana, Sonic Youth und Guns N’ Roses wartete Anfang der 1990er-Jahre ein völlig anderes Abenteuer auf sie: Eva Ries wurde Marketing- und Tourmanagerin des Wu-Tang Clans – einer der einflussreichsten Rap-Crews ihrer Zeit. Zwischen den Hochglanz-Büros von Geffen Records („die waren da oben in ihrem Elfenbeinturm“) und den Projects von Staten Island fand sie sich plötzlich in einer Welt wieder, die ebenso gefährlich wie faszinierend war.

„C.R.E.A.M. – Cash Rules Everything Around Me“, rappten Wu-Tang Clan einst. Für Eva Ries wurde das zur Realität, wenn sie mit ODB vor dem Bewährungsrichter stand, mit Method Man Interviews in Parks führte oder auch mit der ganzen Crew vor verschlossenen Notausgängen einer eskalierenden Show fliehen musste. „Eine Sekunde länger in der Halle – und wir wären draufgegangen“, erzählt sie dazu beispielsweise im großen ME-Videointerview.

Der „bestbezahlte Bewährungshelfer in New York“

Eigentlich war sie fürs Marketing eingestellt, tatsächlich übernahm Eva Ries dann oft eine ganz andere Rolle: Briefe an Bewährungsgerichte, dazu zig Behördengänge und jede Menge Krisenmanagement. „Die anderen nannten mich irgendwann den bestbezahlten Bewährungshelfer in New York“, so Eva Ries lachend.

Trotz aller Konflikte im Clan – und davon gab es viele – blieb sie aber dran. „Ich habe ihnen immer gesagt: Denkt ans große Ganze. Wenn ihr die Welt erobern wollt, dürft ihr euch nicht in Einzelkämpfen verlieren.“

Zum Video-Interview mit Eva Ries:

Evil-E in der ARD-Doku

Am 16. September startete in der ARD-Mediathek die Dokumentation „Evil-E – Eva Ries und der Wu-Tang Clan“, die dieses außergewöhnliche Kapitel erstmals filmisch aufrollt. Ries war eine der wenigen Frauen, die sich im testosterongeladenen HipHop-Business der 90er nicht nur behaupten konnte – sie stellte ihre eigenen Regeln auf.

„World Domination“ war damals das Motto. 30 Jahre später erzählt Eva Ries die Geschichten dazu – fokussiert, lebendig, voller Widersprüche. Geschichten, die zeigen, wie nah Erfolg und Abgrund manchmal beieinanderliegen.