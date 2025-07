Yungblud kündigt mit „Are You Ready, Boy?“ eigenen Kinofilm an

Yungblud, mit bürgerlichem Namen Dominic Richard Harrison, veröffentlichte am 20. Juni 2025 sein neues Album IDOLS. Nun kündigt der Sänger mit „Are You Ready, Boy?“ eine Dokumentation über den Entstehungsprozess der LP an. Der Film soll am 20. und 24. August in die Kinos kommen.

Aufnahmen in und aus Berlin

Regisseur Paul Dugdale begleitet den Sänger an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere und erschafft damit einen Film, der Yungblud zwischen Veränderung, Selbstfindung und Rock’n’Roll-Chaos zeigt. Gemeinsam mit seiner Band zog sich der Musiker eine zeitlang in die Hansa Studios in Berlin zurück. „Are You Ready, Boy?“ gewährt nun einmalige Einblicke in den Aufnahmeprozess von IDOLS.

Über Instagram sagt Yungblud selbst dazu: „Berlin hat schon immer eine ungefilterte Wahrheit ausgestrahlt, jedes Mal, wenn ich es besucht habe, und die Hansa Studios sind verdammt kultig. Man kann die Geschichte von Hansa spüren, in der Stille zwischen den Aufnahmen, wenn die Decke über einem aufragt. Du stehst im Schatten all dieser Legenden und fragst dich, wer zum Teufel bin ich, und was werde ich hier anführen?“

„Dieser Film ist eine Reise“

Das Besondere: Die Dokumentation wurde vollständig in den Hansa Studios gedreht und zeigt zwölf neue Performances aus IDOLS. Yungblud erklärt, der Film sei eine Reise – roh und unangenehm anzusehen, selbst für ihn. Die Veröffentlichung bereite ihm Angst, aber genau darin liege vermutlich der Sinn.

IDOLS als besonderes Album

Mit IDOLS erschien am 20. Juni 2025 das mittlerweile vierte Studioalbum des Musikers.

Das Album lade dazu ein, einen schonungslosen Blick in den Spiegel zu werfen und sich selbst radikal zu hinterfragen. Insbesondere gehe es darum, zu reflektieren, welche Lehren die Idole im eigenen Leben vermittelt haben könnten – letztlich aber zu erkennen, dass alle Antworten aus dem eigenen Inneren stammen, so Yungblud.