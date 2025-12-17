Zahn: „Purpur“-Release-Shows 2026 präsentiert von MUSIKEXPRESS

ME präsentiert die Zahn-Release-Gigs zum „Purpur“-Album am 20. & 21. Februar 2026 in Hamburg & Berlin.

Das Berliner Trio wird im Februar 2026 zwei Release-Konzerte spielen. Am 20. Februar treten Zahn im Hamburger Betty auf, einen Tag später, am 21. Februar, folgt ein Auftritt in der Neuen Zukunft in Berlin.

Die Gigs rahmen die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums „Purpur“ ein, das am 20. Februar 2026 über Crazysane Records erscheint. Tickets für die von MUSIKEXPRESS präsentierten Shows sind ab sofort ab 17,90 Euro erhältlich.

Die nächste Entwicklungsstufe

Zahn gründeten sich als Trio in Berlin und veröffentlichte 2021 ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Von Beginn an etablierte die Band einen eigenständigen Sound, der Elemente des Krautrock mit experimentellem Instrumental-Rock verbindet. Das Debüt legte den Grundstein für ihre charakteristische Klangsprache: treibend, intensiv und atmosphärisch dicht.

Mit ihrem zweiten Album „Adria“, das 2023 erschien, entwickelte die Gruppe ihren Sound weiter. Die Veröffentlichung festigte ihren Ruf als Band, die sich nicht scheut, neue kreative Territorien zu erkunden.

Im laufenden Jahr erschien zudem die EP „Seite E“, die als Brücke zum kommenden Album „Purpur“ verstanden werden kann. Und diese kommende dritte LP soll die nächste Entwicklungsstufe von Zahn offenlegen können.

Wer steckt eigentlich dahinter?

Das Trio setzt sich aus drei erfahrenen Musikern der Berliner Szene zusammen: Bassist Chris Breuer spielte einst bei Heads. und war früher Mitglied von The Ocean Collective. Drummer Nic Stockmann ist ebenfalls aus dem Heads.-Umfeld bekannt und war zuvor auch bei Eisenväter aktiv. Gitarrist Felix Gebhard hat eine Vergangenheit bei Muff Potter und ist als Live-Musiker für Einstürzende Neubauten und Tocotronic tätig gewesen.

Trotz ihrer Bekanntheit aus anderen Projekten verfolgen die drei Musiker mit Zahn einen unabhängigen künstlerischen Weg, der sich von ihren vorherigen Bands abhebt.

Neue Single „Solex“ als LP-Vorgeschmack

Als Vorbote des Albums veröffentlichte die Band die Single „Solex“. Das dazugehörige Video wurde von N. Hildebrandt gedreht und gibt einen Einblick in die klangliche Welt von „Purpur“. Hier angucken:

Konzertinfos im Überblick

20.02.2026: Betty, Hamburg

21.02.2026: Neue Zukunft, Berlin

Tickets: Ab 17,90 Euro erhältlich