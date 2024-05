„Hallo Spencer“: Dank Jan Böhmermann Filmpremiere im Juni

Die 45 Jahre alten Puppen-Serie „Hallo Spencer“ gibt es im Sommer im Filmformat zu sehen. Mehr Infos hier.

Jan Böhmermann versucht sich als Drehbuch-Autor: Via Instagram verkündigte der Satiriker und Moderator, dass er die erstmalig 1979 erschienene Puppenspiel-Serie „Hallo Spencer“ noch 2024 als Film herausbringen wird. Einen ersten Teaser dazu hat er auch schon geteilt. Am 2. Juni soll „Hallo Spencer – Der Film“ Premiere auf dem Münchner Filmfest feiern.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu sehen im Teaser: Der giftgrüne Puppen-Drache Poldi, der immer noch genauso verfressen wie vor 45 Jahren zu sein scheint. „ICH WOLLTE DIR DOCH NUR FRESSEN!“, steht über dem nun wahrscheinlich nicht mehr so jungen Drachen. Dazu schreibt Böhmermann: „🐉 HALLO SPENCER – DER FILM 🐉 🔥2024 IM ZDF🔥“ .

Das Filmfest München schickte außerdem am Montag (13.05.2024) einen Trailer auf YouTube hinterher, in dem der „ZDF Magazin Royale“-Moderator als Schauspieler zu begutachten ist. Allerdings nicht in der Hauptrolle, die hat nämlich Rainer Bock übernommen. Der 69-Jährige war zuletzt in dem ARD-Zweiteiler „Vorübergehend glücklich“ zu sehen.

Trailer zu „Hallo Spencer – Der Film“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese Schauspieler:innen sind mit dabei

Mit dabei beim Puppentheater sind außerdem Victoria Trauttmansdorff, Margarita Broich, Sebastian Rudolph, Jens Harzer, Marina Galic und Olli Dittrich und Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow. Die Leitung am Set übernahm Timo Schierhorn, der mit Dirk von Lowtzow bereits bei Musikvideo-Drehs für Tocotronic zu tun gehabt hat. Aber auch bekannte Serien-Stimmen werden zu hören sein. Der Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher Friedrich Wollweber, schenkte dem Drachen Poldi von 1979 bis 2001 bereits seine Stimme.

Puppen-Freund:innen freuen sich

Die Neuauflage der Puppen-Serie kommt nicht von ungefähr: Böhmermann ließ seine Sympathie mit „Hallo Spencer“ bereits häufiger durchblicken, als er Spencer und seine Puppen-Freund:innen in seine Show „ZDF Magazin Royale“ holte. Mit der ZDF-Produktion lässt der Moderator aber vermutlich nicht nur seine Kindheit nochmal aufleben, sondern auch die vieler Zuschauer:innen. „Ich komm kaum drauf klar, wie glücklich mich diese Puppen machen“, schreibt eine Userin zu Böhmermanns Teaser auf Instagram. „Kennt ihr das, wenn ihr etwas zum ersten Mal seht und euch klar wird, wie sehr es euch im Leben gefehlt hat? HUUUUUUUAAAAAAH“, schwärmt eine andere.