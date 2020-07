Zeitgleich Festival: Live-Streaming-Event mit Bosse und Ätna

Das Sound of the Forest Festival, Rocken am Brocken und Watt En Schlick wollen die Sommermonate diesen Jahres nicht ganz ohne Konzerte vorbeiziehen lassen. Klar, das Coronavirus lässt uns alle umdenken und so können 2020 eben nicht über Tausende bei einem Open Air nebeneinander feiern. Aber von zuhause einem Gig zu lauschen, sollte kein Problem sein.

Am Samstag, den 1. August 2020, startet also das Zeitgleich Festival. Um 16 Uhr geht es via Arte mit der Live-Übertragung der insgesamt 15 Acts los. Ihr müsst dann nur diesem Link folgen.

Alle Bands und Künstler*innen treten mit einem 30-minütigem Set auf – mal werden sie auf der Hexenhausbühne im Harz live gefilmt, mal auf der Floßbühne im Wattenmeer und mal auch auf der Seebühne im Odenwald. Bosse, Mighty Oaks, Ätna, Die Höchste Eisenbahn sowie auch Meute werden bei diesem außergewöhnlichen Festival Shows spielen.

Alle Acts des Zeitgleich Festivals im Überblick: