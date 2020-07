Get Well Soon teilt neue Single zur 2. „How To Sell Drugs Online (Fast)“-Staffel

Konstantin Gropper alias Get Well Soon hat auch die Musik für die zweite Staffel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ komponiert.

Zwei auf einen Schlag: Am heutigen Dienstag startet nicht nur die zweite Staffel der erfolgreichen deutschen Netflix-Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“ – es gibt sogar den passenden Titeltrack obendrauf. „Funny Treats“ heißt die neue Single, die Get Well Soon zeitgleich zum Staffelstart veröffentlicht hat. Der energetische Song basiert auf dem Eröffnungsthema der Serie, das ebenfalls von Konstantin Gropper, alias Get Well Soon, komponiert wurde.

Gropper wurde im Jahr 2019 angefragt, die Musik für die erste Staffel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ zu schreiben. Über die Arbeit mit der Neuproduktion sagt der Multiinstrumentalist in einer Pressemitteilung: „Ich würde die Musik zu How To Sell Drugs Online (Fast) als Nerd-Musik bezeichnen. Ausgangspunkt waren Klänge aus einem 80er Jahre Spielzeug-Synthesizer und -Sampler.“ Der 37-jährige Künstler fährt fort: „Ziel ist es, aus einem möglichst obskuren und bisweilen dilettantischen Synthesizer-Klang-Kosmos modernes Pop-Appeal zu erzeugen, aber mit ebenso vielen Ecken und Kanten, wie sie die Charaktere der Sendung haben.“ Auch die neue Single „Funny Treats“ spielt mit 80s-Synthie-Elementen und erweckt dadurch ein Coming-Of-Age-Gefühl, das der Atmosphäre der Serie genau entspricht.

Die erste Staffel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ ging am 31. Mai 2019 an den Start und markierte damit die dritte deutsche Serien-Produktion auf Netflix nach „Dark“ und „Dogs Of Berlin“. Die Produktion über zwei jugendliche Nerds, die gemeinsam den größten Online-Drogenversand Europas aufbauen, erwies sich als Publikumsliebling. Bei der Arbeit zu „How To Sell Drugs Online (Fast)“ wandte sich Grooper mit seinem Musikprojekt Get Well Soon mal wieder der Filmmusik zu – zuvor hatte der Musiker sein im Jahr 2018 erschienenes Album THE HORROR im großen Stil mit Big Band in Konzertsälen wie der Elbphilharmonie in Hamburg oder Le Trianon in Paris aufgeführt.