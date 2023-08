Zoe Wees kündigt ihre Debütalbum THERAPY an

Zoe Wees kündigt ihr Debütalbum für den 3. November an und veröffentlicht ihre Single „Lightning“.

Nachdem Zoe Wees bereits im April mit ihrem Track „Don’t Give Up“ einen Vorgeschmack auf ihre Platte THERAPY gab, kündigte sie nun ihr Debütalbum für den 3. November an und veröffentlichte zeitgleich ihre neue Single „Lightning“.

THERAPY-Atmosphäre durch Zoe Wees‘ Musik

Die Hamburger Songwriterin nutzt ihre Musik, um ehrlich über eigene Erfahrungen und Zweifel zu sprechen und ermöglicht es dabei, sich mit ihr zu identifizieren. In ihrer Debütsingle „Control“ thematisiert Wees ihren Kampf mit rolandischer Epilepsie, den sie als Kind durchleben musste: „Die Krankheit war stärker als ich und hat Narben hinterlassen, die Teil meines Lebens geworden sind.“ Und traf mit der Kombination aus ihrer Geschichte und ihrem Gesang einen Nerv. Denn so bekam sie nicht nur über 2 Millionen Streams für den Song, sondern erlangte auch auf internationaler Ebene Aufmerksamkeit.

Danach folgte ihre Single „Girls Like Us“. Darin thematisiert die 21-Jährige den täglichen Kampf mit Zweifel und Hindernissen: „Es war das härteste Gefühl, in einer Welt aufzuwachsen, die einen nicht zu akzeptieren scheint. Mit diesem Lied begann ich endlich, meine innere Schönheit zu sehen.“ Sie erschafft durch die Thematisierung wichtiger Themen Nahbarkeit zu ihr und animiert gleichzeitig dazu, sich von Zweifeln nicht erdrücken zu lassen. Der Track erhielt mehrfach Platin und schaffte es in Deutschland auf Platz eins der Radiocharts.

Zweifel ist eine Thematik, die Zoe Wees in ihren Songs immer wieder aufgreift. So spricht sie auch in ihrer neuen Single „Lightning“ über die Erfahrung, wenn man durch andere Menschen in Selbstzweifel gerät. Über den Track, dessen Musikvideo am 23. August Premiere feiern wird, sagt sie:

„Für mich geht es in Lightning darum, all die Zweifel zu überwinden von Leuten, die versuchen, einen niederzumachen und dich unterschätzen. Das zu überstehen hat mir Motivation gegeben und mich noch stärker gemacht. Zweifel nie daran, wie stark du sein kannst!“

Alle drei Tracks werden ebenfalls auf ihrem Debütalbum THERAPY vertreten sein.