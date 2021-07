Zum Release von „The Night of the Beast“: Blu-ray + „Iron Maiden Collection Box“ gewinnen

Grimmige, ungewaschene Teufelsanbeter – das gesellschaftlich vorherrschende Bild von Metal-Heads ist nicht besonders schmeichelhaft. Die berührende kolumbianische Komödie „The Night of the Beast“ beweist das Gegenteil. Ab 23. Juli 2021 ist der Film auf DVD, Blu-ray, sowie digital erhältlich – wir verlosen eine Blu-ray sowie eine „Iron Maiden Collection Box“ von EMP.

Ein wahrer Fan gibt nicht auf

„The Night of the Beast“ erzählt die Geschichte zweier Freunde, die sich nichts sehnlicher wünschen, als auf ein Konzert ihrer Lieblingsband Iron Maiden zu gehen. Als das erste kolumbianische Maiden-Konzert überhaupt angekündigt wird, haben die jungen Metal-Heads natürlich Tickets parat. Dumm nur, dass diese am Tag des Konzerts gestohlen werden. Doch natürlich geben die beiden nicht auf und so entfaltet sich eine nostalgische Geschichte zwischen Fiktion und Realität, unterlegt mit dem Soundtrack von Iron Maiden.

Zum Release von „The Night of the Beast“ am 23. Juli gewinnen: Blu-ray und die „Iron Maiden Collection Box“

Die Box ist das ideale Set für alle Iron-Maiden-Fans. Enthalten sind drei T-Shirts (Größen könnt ihr wählen zwischen M oder L), sowie drei Pins. Die Box und viele weitere Merch-Artikel findet ihr auch exklusiv bei EMP.

Wer gewinnen will, muss einfach nur das unterstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten:

Wie heißt die Lieblingsband der Protagonisten des Films?

Wooden Maiden

Copper Maiden

Iron Maiden

Einsendeschluss ist der 31.07.2020, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

