Zur Verlobung: Rosalía und Rauw Alejandro sind RR

Seit drei Jahren sind die spanischsprachigen Superstars Rosalía und Rauw Alejandro ein Paar. Um dies zu zelebrieren, haben sie am heutigen Freitag (24. März) eine gemeinsame EP veröffentlicht. Das Projekt heißt RR und enthält die drei Songs „BESO“, „VAMPIROS“ und „PROMESA“. Ersterer, übersetzt „Kuss“, inklusive visuellem Beiwerk. Die Sammlung kurzer Handyvideos der Beiden gewährt einen Einblick in ihre Beziehung – in verschiedenen Städten, auf Tour, Rollerskates fahrend und mit fulminantem Ende. Die weinende aber offenbar glückliche Rosalía präsentiert einen diamantbesetzten Ring und das zugehörige rote Kästchen. Sie flüstert „Te Amo“ und küsst Alejandro. Womit offiziell ist, was findige Fans während der letzten Monate nach kleinteiliger Social-Media-Analyse geäußert hatten – beide sind verlobt.

Alejandro ist zurzeit auf Welttournee. Im Oktober kommt er für für zwei Termine nach Deutschland, am 2. nach Düsseldorf und am 3. nach München. Rosalía ist am April Headliner des diesjährigen Coachella Festivals. Ende Januar veröffentlichte sie die Single „LLYLM“.