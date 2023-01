Auf Spanisch und Englisch: Rosalía veröffentlicht neue Single „LLYLM“

„Rosalía ist, das hat sie 2022 endgültig bewiesen, eine der klügsten und spannendsten Popstilistinnen der Gegenwart, eine unersättliche Soundforscherin, die sich vom Ideenbaum der Musikgeschichte allerdings auch zielsicher die größten Zankäpfel pflückt. Musiker*innen aus Lateinamerika stieß es nämlich mitunter sauer auf, wie beherzt die weiße, spanische Sängerin auf MOTOMAMI im Fundus afrokaribischer Jugendkulturen wildert. Rosalía dürfte der Welt, gerade jetzt und bis auf Weiteres, also nicht nur zeigen, wie der Pop der Zukunft klingen könnte – sondern auch, welche Fragen er aufwirft.“

Das schrieb Julia Lorenz im Jahresrückblicksspecial der Musikexpress-Ausgabe 01/2023 über Rosalías Album MOTOMAMI, das es auf Platz 3 unserer Liste der 50 besten Platten des Jahres 2022 schaffte. Nun legt Rosalía nach und veröffentlicht mit „LLYLM“ eine neue Single. Die Abkürzung soll dabei für LIE LIKE YOU LOVE ME stehen; den neuen Song singt sie in englischer und spanischer Sprache.

Seht hier das Lyricvideo zu „LLYLM“:

2022 war Rosalía mit MOTOMAMI auf Welttournee. Im Januar dieses Jahres trat sie bei der Louis Vuitton Men’s Fall-Winter 2023 Fashion Show in Paris auf:

Im weiteren Verlauf dieses Jahres sind unter anderem Festival-Auftritte beim Coachella, Lollapalooza (Brasilien, Chile, Argentinien) und Primavera Sound (Madrid, Barcelona, Porto) geplant.