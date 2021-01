Billie Eilish und Rosalía veröffentlichen „Lo Vas A Olvidar“ mit offiziellem Video

Billie Eilish und Rosalía haben ihre gemeinsame Single „Lo Vas a Olvidar“ veröffentlicht. Mit einem offiziellen Video, in dem die beiden Musikerinnen in düsterer Kulisse zu sehen sind, bekommen Fans nun den seit Längerem angekündigten, atmosphärischen Track zu hören. Er wird auch Soundtrack einer Special-Episode der HBO-Serie „Euphoria” sein.

Billie Eilish hatte sich schon vor einiger Zeit als Fan der spanischen Sängerin geoutet – und die Begeisterung scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Bereits 2019 posteten die beiden ein Foto aus dem Studio auf Twitter und sie verkünden, dass sie gemeinsam an neuer Musik arbeiteten. Durch die Pandemie und den darauffolgenden Lockdown verschoben sich die Pläne jedoch, sodass der Song erst jetzt veröffentlicht werden konnte. Übersetzt heißt „Lo Vas A Olvidar“ übrigens „Wirst du vergessen? – die spanische Textzeile wird ergänzt durch die englische Frage: Can you let it go?

Billie Eilish und Rosalía: Das Video zu „Lo Vas A Olvidar“