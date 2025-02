Mark Hoppus von Blink-182 lässt sein Banksy-Gemälde versteigern

Blink-182-Bassist Mark Hoppus versteigert sein 2005er Banksy Gemälde „Crude Oil (Vetrriano)“.

Der Blink-182-Bassist Mark Hoppus ist begeisterter Kunstsammler. Zu seiner Sammlung zählte in den letzten zwölf Jahren auch das Gemälde „Crude Oil (Vettriano)“ des bahnbrechenden britischen Künstlers Banksy. Dieses will der Musiker nun verkaufen.

„Wir haben dieses Gemälde seit dem Moment geliebt, in dem wir es gesehen haben“

Das 91 mal 122 Zentimeter große Gemälde zeigt ein tanzendes Paar am Strand. Ein Butler hält dem Pärchen bemüht einen Schirm über die Köpfe. Im Hintergrund sieht man zwei Männer in gelben Schutzanzügen, welche mit einem Fass voll mit Giftmüll hantieren. Der Straßenkünstler Banksy erschuf dieses politische Werk im Jahr 2005 und referierte dabei das Gemälde „Singing Butler“ des schottischen Malers Jack Vettriano aus dem Jahr 1992. In der Originalversion sieht man im Hintergrund statt der zwei Männer in den Ganzkörperanzügen ein Hausmädchen, welches genau wie der Butler einen Schirm in die Luft hält.

Die Versteigerung von „Crude Oil (Vetrriano)“ soll am 4. März stattfinden und wird von dem Auktionshaus Sotheby’s durchgeführt. Über die Website des Unternehmens teilt auch Hoppus ein Statement zu dem Gemälde: „Wir haben dieses Gemälde seit dem Moment geliebt, in dem wir es gesehen haben. Unverkennbar Banksy, aber anders. Wir haben es gekauft, weil wir es geliebt haben. Es hat unsere Familie in den letzten zwölf Jahren begleitet.“

Der Erlös soll unter anderem einem guten Zweck dienen

Der Bassist möchte seinen kostbaren Schatz nun verkaufen, um mit dessen Erlös seine Kunstsammlung um Werke junger Künstler:innen zu bereichern. Gleichzeitig soll ein Teil des Erlöses auch einem guten Zweck dienen und wird in diesem Zuge der California Fire Foundation und medizinischen Charities in Los Angeles zugutekommen. Banksys Werk soll dabei bei der Auktion für schätzungsweise rund drei bis fünf Millionen Pfund weggehen. Umgerechnet wären das dann bis zu sechs Millionen Euro.