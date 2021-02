Zweiten Trailer für „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ hier sehen

Ein zweiter Trailer zu „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ ist da – Billie Eilish hat via Instagram einen weiteren Einblick in die Doku gewährt, die ab dem 26. Februar 2021 exklusiv auf Apple TV+ zu sehen sein wird.

In „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ wird die Coming-Of-Age Geschichte der Singer-Songwriterin und ihr weltweiter Aufstieg zum gefeierten Popstar behandelt. Der Film ist unter der Regie von Filmemacher R.J. Cutler entstanden und bietet einen tiefen Einblick in den außergewöhnlichen Alltag des Teenagers: Zu sehen ist Billie Eilish bei einigen ihrer Konzerte und Meet & Greets, bei den Aufnahmen zum Debütalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? und im Kreise ihrer Familie.

Im Dokumentarfilm von Apple Original Films, der in Zusammenarbeit mit Interscope Film, The Darkroom, This Machine und Lighthouse Management & Media entstanden ist, sind neben Billie und ihrem Bruder Finneas auch die Eltern der musikalischen Geschwister zu sehen. Maggie Baird and Patrick O’Connell sprechen darüber, welche Auswirkungen der Ruhm auf ihre Kinder hat und wie wichtig es ist, ein Elternhaus zu haben, das Unterstützung in dieser besonderen Lebensphase bietet. Bereits Mitte Dezember 2020 kündigte Billie Eilish den Dokumentarfilm für Ende Februar 2021 an. Hier der erste Trailer, der gleichzeitig veröffentlicht wurde: