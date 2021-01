Billie Eilish bringt Fotobuch mit intimen Einblicken in ihr Leben heraus

Foto: Getty Images, Kevork Djansezian. All rights reserved.

Billie Eilish bei den Grammy Awards 2020 in Los Angeles, Kalifornien.

Billie Eilish zählt mittlerweile als Pop-Ikone der heutigen Moderne. Nun veröffentlicht sie einen Fotoband, der ihr Leben und ihren Karriereaufstieg mittels Hunderten von Bildern widerspiegelt. Das Werk beinhaltet exklusive Fotografien aus ihrer Kindheit sowie auch jede Menge Bilder vor und hinter der Bühne. Sie schickt damit ihre Fans durch eine „atemberaubende visuelle Reise durch ihr Leben“, wie es in der Promo zum Buch heißt. Ebenso heißt es auf ihrer Website, der Wälzer fange „die Essenz von Billie Eilish von innen und außen ein.“

Der Bildband erscheint am 11. Mai als Hardcover- und E-Book zusammen mit einem Audio-Begleitwerk. Herausgegeben wird das besondere Werk von Grand Central Publishing (GCP), einer Abteilung der Hachette Book Group. Zudem wird es zeitgleich in den USA und Großbritannien veröffentlicht, ob speziell für den deutschen Markt ebenfalls ein Release geplant ist, bleibt aktuell unklar. Der Band kann aber hier auf ihrer Website vorbestellt werden.

Billie Eilish beschreibt ihre Recherche für den Fotoband in einem Statement wie folgt: „Ich habe über viele Monate viele Stunden damit verbracht, meine Familienalben und Archive zu durchforsten und alle Fotos in diesem Buch handverlesen. Ich hoffe, Ihr liebt es so sehr wie ich.“

Darüber hinaus soll parallel zu ihrem Werk ein Hörbuch mit exklusiven Inhalten und Reflexionen zu den Fotos von der 19-jährigen herauskommen. Fans erwarten also bisher noch nie öffentlich erzählte Geschichten, persönliche Erinnerungen aus ihrem Leben und dem erfolgreichen Karriereweg der Künstlerin – eingesprochen von ihr selbst.

Eilish gewann als bisher jüngste Künstlerin bei den 62. Grammy Awards im Jahr 2019 in den Kategorien „Platte des Jahres“, „Album des Jahres“, „Song des Jahres“, „Beste neue Künstlerin“ und „Bestes Pop-Gesangsalbum“. Im vergangenen Jahr wurde sie ebenfalls in vier Kategorien nominiert. Außerdem hat sie mit „No Time To Die“ als jüngste Musikerin einen offiziellen „James Bond“-Titelsong geschrieben und aufgenommen. Durch ihre einzigartige Musik ist Billie Eilish zu einer der beliebtesten Künstler*innen der aktuellen Generation aufgestiegen.