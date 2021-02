Billie Eilish: Neues Album enthält 16 Songs

Während eines Q&A, das Billie Eilish am 30. Januar 2021 in ihren Instagram-Storys veranstaltete, konnten ihre Fans Fragen stellen. Viele davon betrafen den Nachfolger von „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ So fragte jemand auch, wie viele Songs in etwa auf dem neuen Album zu finden sein werden. Die Antwort kam in Form eines Fotos:

billie via instagram stories pic.twitter.com/uUIte4z6ra — billie eilish source (@billiesource) January 30, 2021

Darauf zu sehen ist eine Liste von eins bis 16.

Weitere Details sind bisher aber noch nicht bekannt. So behält Billie Eilish den Titel des neuen Albums und dessen Veröffentlichungsdatum noch für sich. Gegenüber „Vanity Fair“ verriet sie aber bereits, dass sich das Album „genauso anfühlt, wie ich es wollte. Es gibt keinen Song oder Teil, von dem ich mir wünsche, dass er anders wäre.“ Es liegt also nahe, dass die Songs bereits geschrieben und aufgenommen sind und nur noch auf ihre Veröffentlichung warten.

Billie Eilish: Andere Projekte hatten Vorrang

Im Januar hatten Billie Eilish und Rosalía den Track „Lo Vas a Olvidar“ veröffentlicht. Die Zusammenarbeit war lange angekündigt und verschob sich aufgrund der Corona-Pandemie um einige Monate.