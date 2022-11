20. Geburtstag: Neuauflage von THE EMINEM SHOW erscheint im Dezember auf Vinyl

Am 02. Dezember soll ein exklusives 4-teiliges LP-Set anlässlich des 20. Jubiläums von Eminems Album THE EMINEM SHOW erscheinen. Das originale Album erschien am 26. Mai 2002 und zählt zu einem der erfolgreichsten Alben der Geschichte. Insgesamt wurde es über 27 Millionen mal verkauft und erreichte alleine in Deutschland Dreifachplatin.

In der Neuausgabe, die bereits am 26. Mai 2022 auf Streaming-Anbietern erschien, sind insgesamt 18 Songs, 6 Live-Versionen, 2 Freestyles und einige Skits und Instrumentals enthalten. Zusätzlich gab es mit „Bump Heads“ zusammen mit 50 Cent, Tony Yayo und Lloyd Banks erstmals einen offiziellen Release des Songs. Das Album erscheint nun auf Vinyl und ist für 128,99 Euro vorbestellbar.

Am 05. November wurde Eminem in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Neben einer Rede von Dr.Dre über die Rolle von Eminem für die HipHop-Welt bedankte sich der Rapper bei einer Vielzahl von Rap-Legenden: „Ich bin ein Schulabbrecher mit einer Hip-Hop-Ausbildung und das waren meine Lehrer. Es ist ihre Nacht, ebenso wie meine.“ Außerdem veröffentlichte er am 28. Oktober eine Deluxe-Edition zum Soundtrack von „8 Mile“, der Film feierte ebenfalls sein 20. Jubiläum.