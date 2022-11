„Rock & Roll Hall Of Fame“-Aufnahme: Eminem bedankt sich bei einer Vielzahl an Rappern

Am Samstag (05. November) wurde Eminem offiziell in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Der Rapper wurde bereits im Februar 2022 nominiert und nun fand die Zeremonie in Los Angeles statt. Neben Eminem wurden schon Rapgrößen wie Jay-Z, 2Pac und The Notorious B.I.G in die Hall of Fame aufgenommen, wobei Eminem erst der zweite Rap-Künstler nach Jay-Z ist, der vor seinem Tod geehrt wurde.

Niemand Geringeres als Dr.Dre hielt die sogenannte „Induction Speech“ für Eminem. Der Produzent blickte auf die Karriere von Slim Shady zurück, machte einige Witze und verdeutlichte am Ende die Rolle, die der Rapper in der Hip-Hop-Geschichte spielte. „Mit seinem unglaublichen Witz und seiner wilden Fantasie gelang es ihm, dem weißen Amerika einen Spiegel vorzuhalten und gleichzeitig den Schmerz der Armut und zerrütteter Familien ohne Hoffnung zum Ausdruck zu bringen. Eminem brachte den Hip-Hop ins mittlere Amerika und bot Kindern, die wie er aussahen, eine Möglichkeit, sich mit ihm zu verbinden“, beendete Dr.Dre seine Rede.

And he made it clear how all of his influences deserve to be in the HOF, for what they’ve done for him and so many others. He wanted this night to be about them, not just him. 🥺 #RockHall2022 pic.twitter.com/LnVHksLBd0 — 𝐙 (@evalastinglight) November 6, 2022

Eminem selbst machte in seiner Rede deutlich, wie viele andere Rapper ihn auf seinem Weg beeinflussten und bedankte sich unter anderem bei Nas, 2Pac, Beastie Boys, The Notorious B.I.G., Ice Cube, Cypress Hill, LL Cool J, Nas, Queen Latifah, Mobb Deep, Snoop Dogg und selbstverständlich Dr.Dre. All diese Menschen und viele mehr hätten für seine Hip-Hop-Ausbildung gesorgt: „Ich bin ein Schulabbrecher mit einer Hip-Hop-Ausbildung und das waren meine Lehrer. Es ist ihre Nacht, ebenso wie meine.“

Außerdem gab Eminem einige Songs von ihm zum Besten, darunter auch „Stan“, den er anstelle von Dido zusammen mit Ed Sheeran performte. Für seinen Song „Sing For The Moment“ betrat Aerosmith-Sänger Steven Tyler die Bühne, weil Eminem deren Song „Dream On“ dafür sampelte. Zusätzlich spielte er noch Songs wie „My Name Is“ und „Rap God“.

Abgesehen von Eminem wurden Dolly Parton, Duran Duran, Lionel Richie, Pat Benatar, Eurythmics und Carly Simon in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Die offizielle Ausstrahlung des Abends soll am 19. November erfolgen.